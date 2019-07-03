Почему мужчины уходят из семьи к более молодым женщинам: психотерапевт назвал причины

Известный украинский психотерапевт Олег Чабан рассказал, почему мужчины уходят из семьи к более молодым женщинам.

Так, подробностями он поделился в утреннем эфире "Сніданку з 1+1". "Есть такое понятие, как синдром тети — это когда жена перестает быть женщиной. Когда она замечает, что все спокойно, не нужно думать, как она выглядит, чем занимается, и есть ли у нее какие-то увлечения. С этого все и начинается. Мужчины идут к молодым женщинам, потому что там есть бурные эмоции, загадочность, восхищение идеальностью другой женщины. А дома разве есть такое? Дома есть жена, которая смотрит сериал и мужчина, который играет в компьютере. Где они соприкасаются, хвалят друг друга или восхищаются?", — рассказал психотерапевт (видео смотрите ниже).

Фото: 7я.ру

Кроме того, Чабан отметил, что если не работать над отношениями, а пускать все на самотек — тогда каждый партнер начнет жить своей жизнью.

"Когда дети становятся уже более взрослыми и отходят — исчезают темы, которые соединяют семью (о чем разговаривать, где быть, куда идти). Тогда партнеры начинают жить своей жизнью, ведь отношения становятся одинаковыми и стереотипными", — добавил эксперт.

Фото: ppzs.ru

Также психотерапевт рассказал, как сохранить брак.

"Я считаю, что женщина всегда мудрее, по крайней мере в семейной ситуации. Поэтому, если вы чувствуете, что что-то происходит не то: он много времени проводит на работе, засиживается за компьютером, друзья для него в приоритете — делайте что-то для того, чтобы сохранить отношения. Никогда не делайте ничего назло и не уподобляйтесь своему мужу", — отметил Чабан.

Фото: smolnarod.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее группа исследователей из Университета Западной Австралии под руководством Джиллиан Роудс доказала, что мужскую измену проще определить по лицу, чем женскую.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!