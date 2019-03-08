Почему мужчины изменяют: топ-5 причин

К сожалению, никто не застрахован от измены. Какой бы ни была женщина, ее мужчине всегда может понравиться другая.

OBOZREVATEL решил разобраться в самых распространенных причинах мужской неверности.

Причина № 1. Потребность в эмоциональной близости, поддержке

Фото: prohorova.by

Хотя мужчины не так нуждаются в том, чтобы их выслушали, периодически им нужна поддержка. Только зачастую, когда они приходят с этим к своей возлюбленной, то получают нравоучения. Поэтому они удовлетворяют эту потребность с другими женщинами, часто разделяя с ними и постель.

Причина № 2. Отсутствие секса

Фото: bilyak.com.ua

Важно всегда помнить, что секс — это неотъемлемая часть любых отношений. Поэтому если мужчины не получают его от любимой женщины, то зачастую "добирают" его на стороне. Также они часто изменяют, когда их сексуальная жизнь с партнершей становиться скучной и пресной. Тогда мужчины находят себе другую женщину, готовую на эксперименты.

Причина № 3. Частые ссоры

Фото: www.belnovosti.by

Частые ссоры — это тоже возможная причина мужской измены. Натерпевшись от сварливой женщины, которая часто "выносит мозг", мужчины вдруг могут встретить полную ей противоположность: мягкую и нежную девушку. Ну как тут не поддаться соблазну?

Причина № 4. Желание самоутвердиться

Фото: www.belnovosti.by

Такое желание возникает в основном у закомплексованных и неуверенных в себе мужчин. Обладание несколькими женщинами одновременно повышает их самооценку.

Причина № 5. Понимание того, что его простят

Фото: Lifegid.com

Почти каждый мужчина боится изменять, или мучается ужасным чувством вины уже после измены. Но если женщина сразу легко прощает, или ведет себя так, что готова простить что угодно, секс на стороне перестает быть чем-то запретным.

Ранее OBOZREVATEL составил список знаков Зодиака, склонных к изменам. Они частенько ходят налево и при этом не чувствуют за собой вины.

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