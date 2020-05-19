Почему мужчины изменяют: названа главная причина

Психолог и автор книги "Правда об измене" Гарри Ньюмэн провел исследование с целью выяснить, что именно подтолкнуло неверных парней и мужчины к измене.

Как пишет Cosmopolitan, в результате исследования Ньюмэн выяснил, что 48% мужчин признались, что изменили своей возлюбленной из-за эмоциональной неудовлетворенности.

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"Мужчины намного более чувствительные существа, чем может показаться на первый взгляд, и чем воспринимает их общество. Они нуждаются в похвале и восхищении, ну а если недополучают этого в семье, пытаются найти на стороне", – говорит психолог.

Кроме того, специалист добавляет, что необходимую похвалу и признание мужчины могут получить на работе, поэтому более 40% измен случаются именно с коллегами.

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Также психолог выяснил, что внешность женщины, с которой мужчина изменяет, как правило, вообще не играет никакой роли. 88% опрошенных неверных мужчин признались, что любовница была гораздо менее привлекательной, нежели их жена или постоянная подруга.

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