Пластический хирург объяснил изменения во внешности Мелании Трамп

Юля Ухина Lady 14:22, 27.10.2020 Обновлено: 14:41, 27.10.2020

Пластический хирург Хуссейн Чима объяснил изменения во внешности жены президента США Дональда Трампа Мелании, которые поклонники заметила на одном из последних снимков.

Напомним, что ранее в соцсети Twitter распространилось фото с первой леди США и ее мужем у самолета по пути на последние президентские дебаты. Неестественная гримаса Мелании на снимке удивила пользователей, и они даже предположили, что на кадре запечатлен двойник первой леди. Однако, как заявил пластический хирург, такие иллюзии изменений обычно возникают на снимках звезд, которые, как и Трамп, чаще всего фотографируются со спокойным, "каменным" лицом, передает Daily Mail.

"Выражение любой эмоции задействует мышцы лица. Когда мы улыбаемся, жировые ткани наших щек приподнимаются к глазам, и последние значительно уменьшаются. Это напряжение мышц и, как следствие, появление кожных складок иногда могут изменить лицо до неузнаваемости", – пояснил он.

Дональд Трамп и его супруга Мелания
Daily Mail

Аналогичная ситуация, по словам специалиста, наблюдается на фото других знаменитостей, в том числе певицы и дизайнера Виктории Бэкхем, а также актрис Мери-Кейт и Эшли Олсен.

"Когда Эшли улыбается, ее челюсть немного приоткрывается. Это удлиняет лицо, придавая ему более женственный вид", – заключил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мелания отказалась дать Дональду руку, когда их самолет прибыл на базу Эндрюс в Вашингтоне, округ Колумбия.

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