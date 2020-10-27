Пластический хирург объяснил изменения во внешности Мелании Трамп
Пластический хирург Хуссейн Чима объяснил изменения во внешности жены президента США Дональда Трампа Мелании, которые поклонники заметила на одном из последних снимков.
Напомним, что ранее в соцсети Twitter распространилось фото с первой леди США и ее мужем у самолета по пути на последние президентские дебаты. Неестественная гримаса Мелании на снимке удивила пользователей, и они даже предположили, что на кадре запечатлен двойник первой леди. Однако, как заявил пластический хирург, такие иллюзии изменений обычно возникают на снимках звезд, которые, как и Трамп, чаще всего фотографируются со спокойным, "каменным" лицом, передает Daily Mail.
"Выражение любой эмоции задействует мышцы лица. Когда мы улыбаемся, жировые ткани наших щек приподнимаются к глазам, и последние значительно уменьшаются. Это напряжение мышц и, как следствие, появление кожных складок иногда могут изменить лицо до неузнаваемости", – пояснил он.
Аналогичная ситуация, по словам специалиста, наблюдается на фото других знаменитостей, в том числе певицы и дизайнера Виктории Бэкхем, а также актрис Мери-Кейт и Эшли Олсен.
"Когда Эшли улыбается, ее челюсть немного приоткрывается. Это удлиняет лицо, придавая ему более женственный вид", – заключил эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мелания отказалась дать Дональду руку, когда их самолет прибыл на базу Эндрюс в Вашингтоне, округ Колумбия.