Первый снег: самые яркие поздравления и картинки
За пол месяца до начала календарной зимы в Сумской, Харьковской и Днепропетровских областях прошел первый снег. Жителей Украины уже потихоньку начала накрывать сказочная атмосфера.
В связи с этим OBOZREVATEL собрал для своих читателей самые яркие поздравление, картинки, открытки с первым снегом.
Поздравляю, друзья, с первым снегом,
Что порхает у вас за окном!
Тянет ветви продрогшие в небо,
Поседевший вдруг клен над прудом.
Зябко жмутся в рядок воробьишки,
Снег засыпал асфальт и дома,
Разыгрались в снежки ребятишки.
Первый снег, наступила зима!
***
С первым снегом поздравляю,
Счастья и любви желаю.
Пусть он стелит покрывало,
Что бы нам теплее стало.
Кружат в танце вновь снежинки,
Всем даря свои улыбки.
В этом трогательном танце
Пусть мечты у всех свершаться!
***
Вот первый снег стучит в окно,
Мы ждали все его давно.
Кружат снежинки и танцуют,
Узоры на стекле рисуют.
Так посмотри в окно, дружок,
Украсил землю, как снежок!
Его волшебный хоровод,
Зовет к нам в гости Новый год!
***
А на улице первый снег!
И я вас с ним, друзья, поздравляю!
Снежной теплой зимы вам желаю,
Чтоб снежинки свой начали бег!
А на улице первый снег.
Пусть приносит он только счастье,
Отгоняя от вас все ненастья,
Дарит радость и мир вам навек!
***
Поздравляю вас с первым снегом! Желаю, чтоб ваши помыслы были чисты, как этот снежок, чтоб ваш путь был светлым и легким. А еще пожелаю, чтоб первый снежок не принес вам новых падений, новых ушибов – чтоб вы всего этого успешно избежали. В общем – хороших и приятных вам впечатлений. С первым снегом!
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