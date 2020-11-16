Первый снег: самые яркие поздравления и картинки

За пол месяца до начала календарной зимы в Сумской, Харьковской и Днепропетровских областях прошел первый снег. Жителей Украины уже потихоньку начала накрывать сказочная атмосфера.

В связи с этим OBOZREVATEL собрал для своих читателей самые яркие поздравление, картинки, открытки с первым снегом.

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Поздравляю, друзья, с первым снегом,

Что порхает у вас за окном!

Тянет ветви продрогшие в небо,

Поседевший вдруг клен над прудом.

Зябко жмутся в рядок воробьишки,

Снег засыпал асфальт и дома,

Разыгрались в снежки ребятишки.

Первый снег, наступила зима!

***

С первым снегом поздравляю,

Счастья и любви желаю.

Пусть он стелит покрывало,

Что бы нам теплее стало.

Кружат в танце вновь снежинки,

Всем даря свои улыбки.

В этом трогательном танце

Пусть мечты у всех свершаться!

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***

Вот первый снег стучит в окно,

Мы ждали все его давно.

Кружат снежинки и танцуют,

Узоры на стекле рисуют.

Так посмотри в окно, дружок,

Украсил землю, как снежок!

Его волшебный хоровод,

Зовет к нам в гости Новый год!

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***

А на улице первый снег!

И я вас с ним, друзья, поздравляю!

Снежной теплой зимы вам желаю,

Чтоб снежинки свой начали бег!

А на улице первый снег.

Пусть приносит он только счастье,

Отгоняя от вас все ненастья,

Дарит радость и мир вам навек!

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***

Поздравляю вас с первым снегом! Желаю, чтоб ваши помыслы были чисты, как этот снежок, чтоб ваш путь был светлым и легким. А еще пожелаю, чтоб первый снежок не принес вам новых падений, новых ушибов – чтоб вы всего этого успешно избежали. В общем – хороших и приятных вам впечатлений. С первым снегом!

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