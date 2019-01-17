Первый бизнес в 13 лет: удивительная история 20-летней миллионерши из Шотландии

20-летняя студентка Лив Конлон из Шотландии рассказала, как бросила школу в 16 лет, чтобы начать собственный бизнес, и заработала более 1 миллиона фунтов стерлингов.

Так, историей Лив поделилась для издания Daily Mail. По словам девушки, учителя называли ее сумасшедшей и пытались убедить поступить в университет, когда она заявила, что бросает школу. Но она всегда мечтала основать собственную компанию по дизайну интерьера, поэтому была непреклонна в своем решении.

"Я с самого раннего возраста знала, что хочу иметь свой собственный бизнес, потому что я очень хорошо ориентируюсь в руководстве. Я не хотела быть в школе, ведь желала сама быть ответственной за свою жизнь. Поэтому я ушла", — поделилась Лив.

Фото: Daily Mail

Также молодая предпринимательница рассказала, что первые 5 000 фунтов стерлингов она заработала еще в 13 лет. Она занималась импортом товаров из Китая и продавала их в Интернете, после чего решила, что готова к собственному бизнесу.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

По словам Лив, идея создания компании по разработке дизайна интерьера ThePropertyStagers возникла после того, как она смогла продать недвижимость, которую никто не хотел покупать у ее мамы в течение трех месяцев.

"После того, как я украсила интерьер дома мебелью и аксессуарами, он был продан в течение трех дней по цене, превышающей запрашиваемую. Покупатель даже заплатил дополнительно за все, что было в собственности. Было страшно, но я решилась на риск", — поделилась девушка.

Фото: Daily Mail

Отметим, что в первый год компания Лив заработала 30 000 фунтов стерлингов, а во второй — более миллиона. Также девушка сейчас предоставляет более 300 объектов недвижимости в год и наняла команду из 10 человек, включая ее мать Али и ее брата Джека.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Кроме того, она купила и отремонтировала свою собственную квартиру, стоимость которой теперь удвоилась до 100 000 фунтов стерлингов — и все это без чьей-либо помощи.

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