МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ШоуКияни

/Женский журнал

Первый бизнес в 13 лет: удивительная история 20-летней миллионерши из Шотландии

363Читать материал на украинском

20-летняя студентка Лив Конлон из Шотландии рассказала, как бросила школу в 16 лет, чтобы начать собственный бизнес, и заработала более 1 миллиона фунтов стерлингов.

Так, историей Лив поделилась для издания Daily Mail. По словам девушки, учителя называли ее сумасшедшей и пытались убедить поступить в университет, когда она заявила, что бросает школу. Но она всегда мечтала основать собственную компанию по дизайну интерьера, поэтому была непреклонна в своем решении.

"Я с самого раннего возраста знала, что хочу иметь свой собственный бизнес, потому что я очень хорошо ориентируюсь в руководстве. Я не хотела быть в школе, ведь желала сама быть ответственной за свою жизнь. Поэтому я ушла", — поделилась Лив.

Первый бизнес в 13 лет: удивительная история 20-летней миллионерши из Шотландии

Фото: Daily Mail

Также молодая предпринимательница рассказала, что первые 5 000 фунтов стерлингов она заработала еще в 13 лет. Она занималась импортом товаров из Китая и продавала их в Интернете, после чего решила, что готова к собственному бизнесу.

Первый бизнес в 13 лет: удивительная история 20-летней миллионерши из Шотландии

Фото: Daily Mail

Первый бизнес в 13 лет: удивительная история 20-летней миллионерши из Шотландии

Фото: Daily Mail

Новости
"Обожали взрослые дядьки": ведущая "Орла и решки" рассказала, как заработала первый миллион

По словам Лив, идея создания компании по разработке дизайна интерьера ThePropertyStagers возникла после того, как она смогла продать недвижимость, которую никто не хотел покупать у ее мамы в течение трех месяцев.

"После того, как я украсила интерьер дома мебелью и аксессуарами, он был продан в течение трех дней по цене, превышающей запрашиваемую. Покупатель даже заплатил дополнительно за все, что было в собственности. Было страшно, но я решилась на риск", — поделилась девушка.

Первый бизнес в 13 лет: удивительная история 20-летней миллионерши из Шотландии

Фото: Daily Mail

Отметим, что в первый год компания Лив заработала 30 000 фунтов стерлингов, а во второй — более миллиона. Также девушка сейчас предоставляет более 300 объектов недвижимости в год и наняла команду из 10 человек, включая ее мать Али и ее брата Джека.

Первый бизнес в 13 лет: удивительная история 20-летней миллионерши из Шотландии

Фото: Daily Mail

Первый бизнес в 13 лет: удивительная история 20-летней миллионерши из Шотландии

Фото: Daily Mail

Первый бизнес в 13 лет: удивительная история 20-летней миллионерши из Шотландии

Фото: Daily Mail

Кроме того, она купила и отремонтировала свою собственную квартиру, стоимость которой теперь удвоилась до 100 000 фунтов стерлингов — и все это без чьей-либо помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская студентка Наталия Слободян рассказала, как всего лишь за три месяца заработать в США полмиллиона.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги