Перевод часов на летнее время: как влияет на здоровье и что нужно знать

В Украине 31 марта в 03:00 нужно будет переводить часы, чтобы перейти на летнее время. Бытует мнение, что подобный процесс пагубно влияет на здоровье.

Такая практика введена в стране с 1996 года, потому украинцам раз в полгода приходится приспосабливаться спать на час больше или меньше в зависимости от времени года. OBOZREVATEL выяснил, как переход на летнее время может повлиять на здоровье и что нужно делать, чтобы избежать негативного воздействия.

Вредит или не вредит здоровью перевод часов

Ученые пока не пришли к общему мнению в этом вопросе. Ведь при переводе часов у многих нарушается сон, наблюдаются резкие перемены настроения, вялость, усталость, обостряются различные заболевания, работоспособность сводится на нет.

Хуже всего приходится людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Переход на летнее время может негативно влиять на давлении, сердцебиении.

Дело в том, что первые 1-3 дня человеку приходится перестраивать режим сна: часы переводятся на час назад, соответственно спать получается на один час меньше. Но многие ученые считают, что ничего страшного в этом нет. Ведь точно также люди себя чувствуют при сбое в привычном режиме, когда на работу или в поездку приходится вставать раньше.

Немецкие ученые из Института медицинской психологии в Мюнхене выяснили, что последствия от перевода часов связаны с нарушением баланса между биологическими часами и реальным временем. Внутренние часы влияют на работу гормонов, стабилизируют температуру тела, отвечают за бодрствование и работу организма. Именно поэтому переход на летнее время может вызвать негативные последствия для здоровья.

Как пережить переход на летнее время и что нужно делать

Врачи советуют хорошо высыпаться в течение нескольких дней. Например, за неделю до перевода часов ложиться спать на 15 минут раньше, чтобы быстрее адаптироваться. Лучше всего засыпать за пару часов до полуночи.

Сон pixabay

Также стоит больше двигаться и гулять на свежем воздухе, чтобы укрепить здоровье и привести организм в тонус.

А алкоголь, жирное и сладкое лучше исключить из рациона. Это поможет провести своеобразную разгрузку и очистить организм. Лучше заменить вышеперечисленное на овощи и фрукты, которые содержат много витаминов. Также нужно пить больше воды.

За несколько дней до перехода на летнее время лучше дать организму отдохнуть и избегать чрезмерных физических нагрузок, переутомлений и стрессовых ситуаций.

В течение недели устраивать перед сном расслабляющие процедуры: горячая ванна (с солью, маслами), травяной чай. Лучше не пользоваться в этом время гаджетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году в Евросоюзе был проведен онлайн-опрос, в котором более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов. В марте 2019 года комитет по вопросам транспорта Европарламента одобрил отмену перехода на летнее и зимнее время с 2021 года.

В Министерстве экономического развития утверждали, что в Украине также могут убрать сезонный перевод часов. Однако это практика может сохраниться минимум до осени 2019 года.

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