"Пантерка": Дорофеева взбудоражила сеть глубоким декольте

Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она показала глубокое декольте в леопардовой блузке. За 2 часа ее публикация собрала 82 тысячи лайков.
"Такая яркая, красивая девушка, голос очень нравится, глазами стреляет, как снайпер", – отметили подписчики.
Nadyadorofeeva@instagram
Предлагаем посмотреть и на другие фото Нади Дорофеевой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.
Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Надя Дорофеева
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева покорила своих фанатов в сети соблазнительным снимком, на котором продемонстрировала оголенную "пятую точку". Звезда отправилась на отдых в Турцию, где сфотографировалась в откровенном купальнике.
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