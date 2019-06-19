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"Пантерка": Дорофеева взбудоражила сеть глубоким декольте

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Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась с поклонниками пикантным снимком.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она показала глубокое декольте в леопардовой блузке. За 2 часа ее публикация собрала 82 тысячи лайков.

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"Такая яркая, красивая девушка, голос очень нравится, глазами стреляет, как снайпер", – отметили подписчики.

"Пантерка": Дорофеева взбудоражила сеть глубоким декольте

Nadyadorofeeva@instagram

Предлагаем посмотреть и на другие фото Нади Дорофеевой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Фото из Instagram

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Фото из Instagram

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Фото из Instagram

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Фото из Instagram

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева покорила своих фанатов в сети соблазнительным снимком, на котором продемонстрировала оголенную "пятую точку". Звезда отправилась на отдых в Турцию, где сфотографировалась в откровенном купальнике.

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Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
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