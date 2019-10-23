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23 октября • обновлено в 06:16
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/ Женский журнал

"От толстяка к качку": блогер показал, как обрести идеальный пресс за несколько минут

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Блогер и бодибилдер Коннор Мерфи рассказал и показал, как за считанные минуты сделать так, чтобы на животе появились кубики пресса, да и телосложение в общем стало выглядеть совсем иначе.

Но все это — только ради идеальных фото. На своем канале в YouTube парень продемонстрировал несколько шагов "от пухляша к качку" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Идеальный пресс за несколько минут

Идеальный пресс за несколько минут

Скриншот с видео

Так, перед началом сьемки бодибилдер призывает избавиться от волос на теле и нанести моментальный загар.

Также он советует выбрать удачный ракурс съёмки и освещение. В частности, камера должна быть чуть выше уровня головы, а источник света нужно поместить сверху и спереди относительно объекта.

Идеальный пресс за несколько минут

Идеальный пресс за несколько минут

Скриншот с видео

Чтобы на животе проявились кубики пресса, утверждает Мерфи, нужно напрячь мышцы, немного наклонить тело вперёд и набрать как можно больше воздуха в грудь.

"Намажьтесь маслом. Если вы сделали все предыдущие пункты, останавливаться тут уже бессмысленно", — подытожил бодибилдер.

Идеальный пресс за несколько минут

Идеальный пресс за несколько минут

Скриншот с видео

Идеальный пресс за несколько минут

Идеальный пресс за несколько минут

Скриншот с видео

Отметим, что множество подписчиков блогера оценили такие советы. За несколько дней его видео набрало больше двух миллионов просмотров и тысячи комментариев.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пользовательница Facebook Джен Флинт рассказала о приемах создания идеальных фотографий для соцсетей. Она отметила, что они часто являются постановочными и не имеют ничего общего с реальностью.

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