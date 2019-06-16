Опасно для здоровья: в Минздраве озвучили "запретный список" загара

Бесконтрольный загар опасен для здоровья человека. Поэтому солнечные ванны следует принимать по расписанию.

Об этом напомнили в пресс-центре Минздрава Украины. Там сообщили, что самые безопасные периоды для загорания: с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 19:00, а также дали ряд полезных советов тем, кто собирается загорать летом.

Наибольший шанс обгореть на солнце – в обед. Если вы оказались на пляже в полдень, безопаснее будет провести время под зонтиком.

Ни в коем случае нельзя забывать о солнцезащитных очках и креме. При этом крем нужно наносить на кожу даже если вы находитесь в тени.

Во время загорания рекомендуется не спать и не читать, а положение тела следует менять каждые 10-15 минут.

Необходимо тщательно следить за уровнем воды в организме, чтобы не допустить обезвоживания.

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