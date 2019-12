"Они ненавидят друг друга": CМИ прочитали язык тела Миддлтон и принца Уильяма

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отстранилась от своего супруга принца Уильма во время рождественского выпуска кулинарного шоу телеведущей Мэри Берри.

Так, 16 декабря британский телеканал BBC показал праздничный выпуск с королевской семьей, записью которого поделилась на своей странице в Twitter журналистка Кейтлин Макбрайд.

В частности, женщина разместила в соцсети ту часть шоу, где Кейт сбрасывает руку Уильма со своего плеча в тот момент, когда он нежно к ней прикасается.

Kate shaking off William's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk