"Они ненавидят друг друга": CМИ прочитали язык тела Миддлтон и принца Уильяма

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отстранилась от своего супруга принца Уильма во время рождественского выпуска кулинарного шоу телеведущей Мэри Берри.

Так, 16 декабря британский телеканал BBC показал праздничный выпуск с королевской семьей, записью которого поделилась на своей странице в Twitter журналистка Кейтлин Макбрайд.

В частности, женщина разместила в соцсети ту часть шоу, где Кейт сбрасывает руку Уильма со своего плеча в тот момент, когда он нежно к ней прикасается.

Kate shaking off William's hand on her shoulder during #ABerryRoyalChristmas pic.twitter.com/NyzjdKC3rk — Caitlin McBride (@mcbride_caitlin) December 16, 2019

В комментариях к публикации пользователи принялись обсуждать неожиданную реакцию Миддлтон.

Так, некоторые заявили, что супруги ненавидят друг друга, а также отметили, что брак Кейт и Уильяма — по расчету.

Другие же, наоборот, отметили, что принц и герцогиня действовали профессионально, в отличие от Меган Маркл и принца Гарри, которые не скрывают своих чувств на публике.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Представители королевской семьи игнорировали слухи, но позднее опровергли домыслы.

Герцогиня Кембриджская серьезно рассорилась после слухов об изменах Уильяма с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери. Причина ссоры между подругами тогда не раскрывалась.

Позже Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца впервые встретились на светском мероприятии. Подробнее о том, что произошло, читайте по этой ссылке.

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