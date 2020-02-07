"Он попал в лапы": астролог назвала истинную причину ухода принца Гарри из королевской семьи

Популярный российский астролог Василиса Володина объяснила, почему принц Гарри отказался от полномочий и ушел из королевской семьи.

Так, на своей странице в Instagram эксперт заявила, что огромное влияние на принца оказывает именно его жена Меган.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

"Дата рождения Гарри – 15.09.84. Это предвещает скандалы, интриги, а главное – дурацкие, ошибочные действия, которые человек предпринимает, находясь как будто не в себе. Близкие крутят пальцем у виска, но он-то сам уверен, что чешет верным путем, неповторимым и прекрасным! Рулят эмоции. Потом удивляется, как угораздило. Это и есть влияние Нептуна. Гарри попал в его лапы еще в 2019 году. История началась в мае 2019-го, когда родился Арчи (родители сразу "записали" ребенка без титула, 1-я ошибка). Вторжение прессы стало совсем тяжко выносить, а "бабуля" ни капли не смягчилась к избраннице внука. Дальше, в октябре и ноябре 2019-го, Гарри и Меган дают смелое интервью о том, как "достали" журналисты и как они страдают от придворных правил. Это тоже было нерациональным действием, не прибавившим любви королевы (2-я ошибка). И вот в январе 2020 "эпикфейл" – по-быстрому отреклись, не поставив в известность британскую королевскую семью. Спасибо тебе, Нептун, в образе Меган", – пишет Володина.

Астролог отмечает, что Гарри не рассчитывал на такой исход событий, а февраль принесет разочарования:

"То, что февраль будет разочаровывающим для Гарри, уже ясно, бывший принц уже сожалеет. Задачу пара ставила другую, конечно: отстоять свои свободы, "выторговать" больше позитива и денег в свой адрес... Не вышло".

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся