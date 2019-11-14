Огромные руки и ноги: опухшего принца Чарльза подловили в Индии

Принц Уэльский Чарльз посетил Индию, где журналисты заметили, что у него сильно раздулись руки и ноги после девятичасового перелета.
По данным издания Metro, сын королевы Елизаветы II часто страдает от подобной проблемы во время зарубежных поездок, особенно, если в странах, которые он посещает, жаркий климат.
Руки принца Чарльза опухли после перелета в Индию
В частности, принц Чарльз снял обувь во время посещения сикхского храма в Нью-Дели. Журналисты запечатлели на камеру, как пальцы на его ногах покраснели и увеличились в размере, а руки раздулись.
Принц Чарльз прилетел в Индию
В ходе визита он постоянно улыбался и много шутил, не показывая, что испытывает какой-либо дискомфорт.
Руки принца Чарльза отекли
В 2012 году Чарльз даже шутил по поводу своих "пальцев-сарделек", когда приехал в тур по Австралии. По мнению эксперты, это может быть вызвано задержкой воды в организме или плохой циркуляцией крови, а также артритом.
Ноги принца Чарльза тоже раздулись
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно папарацци сфотографировали принца Чарльза на пляже в Барбадосе в плавках с цветочным принтом.
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