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"Одно решение принимает сама": Притула рассказал, в чем уступает жене

3.2тЧитать новость на украинском

Известный шоумен и телеведущий Сергей Притула рассказал, что они принимают все решения с женой вместе, но имя для ребенка она выбирает сама.

"По моему мнению, женщина ни в чем не должна уступать мужчине. Лично у меня нет такого понятия "уступать женщине". Мы с женой все решения принимаем коллегиально. Но одно решение, которое всегда остается за женщиной, – выбирать имя для ребенка. Потому что женщина вынашивает, женщина решает!", — рассказал Сергей Притула, передает пресс-служба Нового канала.

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Сергей Притула

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что телеведущий Сергей Притула сыграл секс-тренера в новой комедии.

Персона
Сергей Притула
Место
Украина
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