Люди в браке имеют больше шансов разбогатеть – психолог

Семейное положение гражданина влияет на его уровень достатка. Человек в браке имеет большие шансы на богатство в будущем.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучила детский и семейный психолог Екатерина Гольцберг. Она добавила, что это связано со стремлениями человека работать над собой и вкладываться в работу или отношения.

"Вообще, экономический брак действительно бывает выгоден. Но мы говорим о личных качествах человека, который к чему-то стремится, – к образованию, к тому, чтобы получить лучшую работу. Такой человек старается завести отношения, а для этого надо вкладываться, ведь это большой труд. Тот, кто в браке, пытается получить лучшую работу, – есть такая корреляция", – сказала она.

На безбедное существование влияет желание и трудолюбие человека, уверена психолог. Она отметила, что это равносильно стремлению вступить в брак.

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"Люди, которые в принципе готовы в что-то вкладываться, безусловно всегда богаче тех, кто не хочет это делать. Это какая-то духовная лень, поэтому люди бедные и не могут прогрессировать. Развитие всегда сопровождается тем, что мы чего-то хотим, и в брак вступить тоже хотим," – объяснила Гольцберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, для того, чтобы влюбиться, людям достаточно легкой стрессовой ситуации, а разрушить отношения может обычный недостаток общения. Психолог советует, что спасти отношения можно тем, чтобы делать праздники друг другу.

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