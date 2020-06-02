Обследования для женщин: в каком возрасте что проходить

Наталья Самойленко Lady 17:43, 2.06.2020 Обновлено: 17:44, 2.06.2020

В организме девушек работает более 60 разных гормонов. Прекрасная часть человечества должна проходить регулярные осмотры у эндокринолога, ведь гормональный фон влияет на наше настроение, поведение, нашу красоту и стройность.

Женщины должны посещать эндокринолога и гинеколога регулярно.

Как понять, что нужно провести чекап? Вы замечаете у себя:

  • резкие перепады настроения то в положительную, то и негативную стороны, плаксивость, раздражительность

  • нарушение качества сна

  • резкий набор веса

  • трудности с зачатием

  • сухость кожи, высыпания (особенно в углу нижней челюсти)

  • выпадение волос на голове, ухудшение качества волос в целом, рост волос в нетипичных местах

  • нерегулярность менструального цикла или месячные пропали вовсе.

Ежегодно рекомендую контролировать:

  • Гормоны щитовидной железы

  • "Женские половые гормоны": эстроген, пролактин, прогестерон и др.

  • Кортизол (гормон стресса)

  • Инсулин

  • Витамин Д

Начиная с 20 лет проходите эти обследования:

Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год

С 21 года:

Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год

Цитологическая диагностика рака шейки матки - 1 раз в 3 года

С 30 лет:

Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год

Цитологическая диагностика рака шейки матки - 1 раз в 3 года

Тест на вирус папилломы человека - 1 раз в 5 лет

С 40 лет:

Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год

Цитологическая диагностика рака шейки матки - 1 раз в 3 года

Тест на вирус папилломы человека - 1 раз в 5 лет

Маммография - 1 раз в 2 года

С 50 лет:

Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год

Маммография - 1 раз в 2 года

Колоноскопия - 1 раз в 5 лет

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