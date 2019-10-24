"Костюм с мужа сняла?" Новый образ жены Зеленского вызвал ажиотаж в сети

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая во время визита в Японию посетила младшую школу Когай, удивила сеть своим нарядом.

Фото образа появились на ее официальной странице в Instagram и на сайте Офиса президента. На них Зеленская позировала в строгом деловом черном костюме. Свой образ она дополнила ярким шарфом на шее, черной сумочкой-клатчем с золотыми цепочками и туфлями-лодочками.

Елена Зеленская в Японии Фото из Instagram

Елена Зеленская посетила школу Когай Фото из Instagram

"Побывала в японской школе Когай, где учатся дети младших классов. Я пообщалась с диетологом, который в Японии есть обязательно в каждой школе, и посетила уроки физической культуры. Меня невероятно поразило то, насколько активно дети участвуют во всех процессах. Например, во время обеда есть дежурные, раздающие блюда, дети самостоятельно занимаются уборкой в ​​школах, а на уроках спорта они собственноручно измеряют показатели других учеников. Уверена, это развивает чувство ответственности, дисциплинированности и дружеские отношения в коллективе", — написала Зеленская.

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Елена Зеленская в деловом черном костюме Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская в Японии Фото: president.gov.ua

Елена Зеленская в Японии Фото из Instagram

Отметим, что многие пользователи сети высоко оценили наряд Елены Зеленской.

Однако нашлись и те, кому образ первой леди пришелся не по вкусу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее образ Елены Зеленской во время приема у императора Японии Нарухито вызвал споры. Некоторые пользователи заявили, что к императору якобы никто не имеет права приходить в желтой одежде, как сделала первая леди Украины.

Владимир Зеленский тоже выбрал неожиданный образ на встречу к императору. На мероприятии президенту пришлось соблюдать дресс-код white tie, который предусматривает фрак и брюки с шелковыми или атласными лампасами, накрахмаленную белую рубашку и такого же цвета жилет, обязательно застегнутый на все три пуговицы, белый галстук-бабочку и белый нагрудный платок, лакированные черные туфли и черные носки.

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