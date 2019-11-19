"Обос*ались": Тодоренко рассказала, как на нее кричала Могилевская

Украинская телеведущая Регина Тодоренко рассказала, как на нее кричала Наталья Могилевская.

Она вспомнила об отношениях в коллективе и проблемах с контрактом, когда была участницей группы REAL O, в интервью "Слава+" на "Люкс ФМ (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Сама Могилевская признавалась, что с ней очень тяжело работать людям из-за характера.

REAL O bigmir

"У меня очень хороший характер. Мы дополняли друг друга. Мы болели Наташей. Она была нашим кумиром, а потом мы заключили контракт с продюсерским центром TALANT Group. И тут понеслось", – вспомнила Тодоренко.

По ее словам, участницам коллектива всегда всего было мало, они хотели больше внимания, лучшие платья, дорогие костюмы.

"Но все было постепенно. Конечно, Наташа вкладывала в это свои деньги, а мы не совсем понимали, сколько вкладывалось в это все. У нас была такая точка зрения, что все нам должны, а мы никому ничего не должны. У тебя такое деформированное чувство меры: тебе кажется, что ты такой большой артист, и должна быть отдача тебе. От продюсера, это первый человек, от которого мы хотели эту отдачу", – добавила она.

Регина Тодоренко вспомнила о работе с Могилевской Скриншот

По словам Тодоренко, самым ярким конфликтом с Могилевской стал тот момент, когда та на нее накричала из-за заявления об уходе из группы.

"Я пришла, есть немного этот одесский гонор у меня: "значит с группой ничего не происходит, я ухожу. Давайте что-то решать, время идет, контракт заканчивается…" Я разговаривала с менеджером. Когда заходила Наташа, я делала так: "ну, может там подумаем что-то". Мы очень боялись ее", – отметила ведущая.

Регина Тодоренко и Наталья Могилевская Инстаграм

Она вспомнила, что переломный момент произошел, когда ушли две участницы группы. Тодоренко начала с коллегой проявлять свой "гонор" и выставлять требования, так как они хотели чего-то нового, выше зарплату, развития.

"Она (Могилевская) такая: "Сволочь ты такая! Да ты хоть одну книжку по менеджменту прочитала, чтобы мне рассказывать, как я должна работать?!" И страшно было не это. Мы боялись, что у нас будет суд из-за наших договоров, потому что, когда мы подписывали, нам было по 18 лет, мы даже толком ничего не читали. Нам нужно было, мы хотели чего-то, у нас были глобальные цели. Мы подписали договор, не глядя. И вот в итоге мы понимаем, что обос*ались, потому что у нас не было денег, чтобы судиться, мы даже прав своих не знали", – добавила Тодоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тодоренко вспомнила, как поссорилась с Могилевской и несколько лет с ней не разговаривала.

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