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18 декабря • обновлено в 04:01
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/ Женский журнал

Невеста удивила гостей очень необычной просьбой: что она захотела

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Невеста заставила своих подружек прийти некрасивыми на свадьбу, чтобы они не затмили ее.

Как пишет Lenta.ru, пост со скриншотом переписки невесты с подружками был опубликован в закрытом Facebook-сообществе "That's It, I'm Wedding Shaming", где обсуждаются различные свадебные курьезы.

Невеста удивила гостей очень необычной просьбой: что она захотела

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Так, пользовательница Кристал Хардер прикрепила скриншот, где невеста просит свою подругу прийти невзрачной на свадьбу, не краситься, не подбирать наряд и не делать укладку.

"Я должна быть в центре внимания в этот день, и не хочу, чтобы кто-то выглядел лучше меня", пишет невеста.

Сообщается, что в комментариях пользователи раскритиковали такое поведение невесты, заявив, что таким образом девушка показала свою неуверенность и истинное лицо.

Невеста удивила гостей очень необычной просьбой: что она захотела

The Knot

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что фото со свадьбы на Ямайке вызвало недоумение в сети. Оптическая иллюзия заставила пользователей увидеть странные формы невесты.

Внимание сети привлекли ягодицы невесты, которые многим показались крайне большими.

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Автор
Анна Михно
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