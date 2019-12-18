Невеста удивила гостей очень необычной просьбой: что она захотела

Невеста заставила своих подружек прийти некрасивыми на свадьбу, чтобы они не затмили ее.

Как пишет Lenta.ru, пост со скриншотом переписки невесты с подружками был опубликован в закрытом Facebook-сообществе "That's It, I'm Wedding Shaming", где обсуждаются различные свадебные курьезы.

The Knot

Так, пользовательница Кристал Хардер прикрепила скриншот, где невеста просит свою подругу прийти невзрачной на свадьбу, не краситься, не подбирать наряд и не делать укладку.

"Я должна быть в центре внимания в этот день, и не хочу, чтобы кто-то выглядел лучше меня", – пишет невеста.

Сообщается, что в комментариях пользователи раскритиковали такое поведение невесты, заявив, что таким образом девушка показала свою неуверенность и истинное лицо.

The Knot

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что фото со свадьбы на Ямайке вызвало недоумение в сети. Оптическая иллюзия заставила пользователей увидеть странные формы невесты.

Внимание сети привлекли ягодицы невесты, которые многим показались крайне большими.

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