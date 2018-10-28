Не поделят ребенка: у беременной Меган Маркл возникла проблема

Отец беременной Меган Марк Томас публично заявил о своих правах на еще не родившегося наследника принца Гарри.

Как передает "СтарХит", родственник герцогини Сассекской считает, что должен часто видеться с ребенком, и готов пойти на крайние меры - подать в суд на дочь.

"Томас Маркл убежден, что имеет столько же прав видеться с будущим ребенком Меган и принца Гарри, как и принц Чарльз. Ведь в его (или ее) венах будет течь не только "голубая" королевская, но и кровь семейства Марклов! И если ему не предоставят это право добровольно, он будет за него бороться", — сообщил источник, приближенный к королевской семье.

Отмечается, что сама Меган Маркл ситуацию пока что не прокомментировала. В свою очередь ее отец активно ищет возможность встречи с ней, надеясь, что если у герцогини родится сын, то его назовут Томасом в честь деда.

Как сообщал OBOZREVATEL, королевский дворец объявил о беременности Меган Маркл 15 октября, заявив, что появление ребенка на свет ожидается уже весной.