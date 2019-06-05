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/Женский журнал

"Не на корпоратив заехала!" Жену Зеленского раскритиковали за одежду и поведение

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Пользователи раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она приехала к раненным военным.

Пресс-центр АП разместил в Twitter фотографии, на которых жена президента Владимира Зеленского буквального светилась, что разгневало украинцев.

"Супруга президента Елена Зеленская посетила в Брюсселе украинских военных, которые лечатся в одном из местных госпиталей. Передав им поздравления от Владимира Зеленского, Елена выразила искреннюю благодарность бельгийским врачам за бесплатную реабилитацию защитников Украины", – сказано в сообщении.

Елена Зеленская с военными в Брюсселе

Елена Зеленская с военными в Брюсселе

АП в Twitter

Пользователи заметили, что первая леди вела себя не сдержанно при общении с раненными военными. Также под критику попал ее внешний вид. Она пришла на встречу в свободной блузке и брюках.

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"Надо учиться вести себя посдержаннее. Не на корпоратив "Квартала 95" заехала", "Она что – врач или психолог? Зачем она там нужна, кроме как попиариться", "Наймите стилистов. У Вас Первая Леди выглядит, как босячка", "Офи*енная "передачка" – приветствие от Зеленского. А может раненым воинам стоило что-то более полезное передать?" – возмутились в сети.

Елена Зеленская в госпитале в Брюсселе

Елена Зеленская в госпитале в Брюсселе

АП в Twitter

"Не на корпоратив заехала!" Жену Зеленского раскритиковали за одежду и поведение
"Не на корпоратив заехала!" Жену Зеленского раскритиковали за одежду и поведение
"Не на корпоратив заехала!" Жену Зеленского раскритиковали за одежду и поведение

Как сообщал OBOZREVATEL, для поездки в Брюссель Зеленская выбрала необычный образ. Она отправилась в бежевом брючном костюме свободного кроя и кроссовках. Внешний вид первой леди вызвал ажиотаж.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Елена ЗеленскаяВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
военные госпитали
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Комплексует.В отличии от мужа она не может так же играть на пианине...
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