"Не на корпоратив заехала!" Жену Зеленского раскритиковали за одежду и поведение

Пользователи раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за внешний вид и поведение в Брюсселе, куда она приехала к раненным военным.

Пресс-центр АП разместил в Twitter фотографии, на которых жена президента Владимира Зеленского буквального светилась, что разгневало украинцев.

"Супруга президента Елена Зеленская посетила в Брюсселе украинских военных, которые лечатся в одном из местных госпиталей. Передав им поздравления от Владимира Зеленского, Елена выразила искреннюю благодарность бельгийским врачам за бесплатную реабилитацию защитников Украины", – сказано в сообщении.

Елена Зеленская с военными в Брюсселе АП в Twitter

Пользователи заметили, что первая леди вела себя не сдержанно при общении с раненными военными. Также под критику попал ее внешний вид. Она пришла на встречу в свободной блузке и брюках.

"Надо учиться вести себя посдержаннее. Не на корпоратив "Квартала 95" заехала", "Она что – врач или психолог? Зачем она там нужна, кроме как попиариться", "Наймите стилистов. У Вас Первая Леди выглядит, как босячка", "Офи*енная "передачка" – приветствие от Зеленского. А может раненым воинам стоило что-то более полезное передать?" – возмутились в сети.

Елена Зеленская в госпитале в Брюсселе АП в Twitter

Дружина Президента, Олена Зеленська, відвідала в Брюсселі українських військових, які лікуються в одному з місцевих шпиталів. Передавши їм вітання від Володимира Зеленського, пані Олена висловила щиру подяку бельгійським лікарям за безкоштовну реабілітацію захисників України. pic.twitter.com/rmn9fXrhAE — APU (@APUkraine) 5 червня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, для поездки в Брюссель Зеленская выбрала необычный образ. Она отправилась в бежевом брючном костюме свободного кроя и кроссовках. Внешний вид первой леди вызвал ажиотаж.

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