Названа неожиданная опасность для беременных

Американские специалисты установили, что вдыхаемые беременной женщиной частицы из воздуха опасны для плода.

К такому выводу специалисты пришли после того, как провели эксперимент на беременных самках крыс. Ученые проверили, как влияет однократное воздействие аэрозоля диоксида титана на развитие кровеносной системы плода на первом, втором и третьем триместре. Результат сравнивали с состоянием грызунов, которые вдыхали чистый воздух, сообщает MedicalXpress.

Фото: stolica-s.su

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Выяснилось, что в начале беременности воздействие загрязненного воздуха на плод максимально негативно влияет на аорту. А в конце беременности частицы аэрозоля негативно сказались на росте эмбриона.

В связи с этим ученые призвали беременных женщин избегать сильнозагрязненных городских районов, не выходить из дома во время смога и не использовать косметику содержащую двуокись титана (например, солнцезащитные кремы и пудры).

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