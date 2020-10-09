Назван эффективный способ улучшить здоровье и продлить жизнь

Ученые Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, что интенсивные тренировки в течение пяти лет – эффективный способ улучшить здоровье, повысить качество жизни и замедлить старение.

Результаты исследования опубликовал журнал British Medical Journal. По словам инсайдеров, в эксперименте приняли участие около семи тысяч добровольцев, чей возраст достигал 70-77 лет. Все участники случайным образом были разделены на три группы.

Первой группе дали задание выполнять высокоинтенсивные тренировки по четыре подхода на 4 минуты минимум два раза в неделю. Вторая группа тренировалась с постоянной умеренной интенсивностью в течение 50 минут тоже два дня в неделю. Пенсионерам из третьей, контрольной группы рекомендовали делать упражнения в соответствии с рекомендациями норвежского Минздрава.

Через пять лет наблюдений лучшие результаты показали участники группы с высокой интенсивностью тренировок. За это время скончались всего 3% участников этой группы.

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