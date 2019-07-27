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"Нам никогда не указывали!" Маркл и принц Гарри влипли в новый скандал

1.7т Читать материал на украинском

Соседям принца Гарри и его супруги Меган Маркл раздали беспрецедентные инструкции, запрещающие общение с парой.

Как сообщает The Sun, правила коснулись около 400 человек – чиновников, персонала королевского дома и обслуги поместья – которые живут рядом с резиденцией королевской семьи в Frogmore House. Среди них личный костюмер королев Анжела Келли, няня принца Чарльза Мейбл Андерсон и другие.

Их попросили не заводить разговор с супругами первыми. Если Гарри или Меган сами начнут разговор, можно их поприветствовать или по доброму пошутить.

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Строго запрещено гладить собак Гарри и Меган, просить показать их маленького сына Арчи, предлагать услуги няни.

Также всех убедительно попросили не указывать в качестве своего почтового адреса коттедж, расположенный на территории поместья.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном

Меган Маркл и принц Гарри с сыном

The Sun

"Это необычно. Мы никогда не слышали ничего подобного. Каждый, кто живет в поместье или работает на королевскую семью знает, как вести себя с уважением.

Нам никогда не указывали, как вести себя в присутствии королевы. Обычно она радуется, когда люди ее приветствуют и общаются с ней", – заявил один из местных жителей.

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Frogmore House

Frogmore House

The Sun

Журналисты отметили, что введение подобных правил странно, потому что хорошим тоном считается пообщаться с соседями при встрече на нейтральные темы.

"Это вполне по-британски сказать "доброе утро" соседу и погладить его собаку. Королева всегда общается с жителями соседних домов и даже приглашает их выпить чаю в поместье.

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А пожелание не гладить собаку – особенно странно. Может быть, Гарри не хочет, чтобы люди подходили к ним и использовали своих собак в качестве предлога для разговора", – сказано в материале.

После бурного обсуждения правил общественностью Букингемский дворец пояснил, что данные рекомендации придумал дворцовый чиновник, не поставив в известность принца Гарри и его жену.

"Это было попыткой объяснить местному сообществу, как приветствовать новых жителей поместья и помочь им в любой потенциальной беседе", – говорилось в заявлении.

"Самое главное, что его высочество не просило, чтобы это было сделано. Ни принц, ни его супруга не имели к этому никакого отношения и даже не знали что такое произошло", – пояснил журналистам источник в королевском дворце.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
Тег
скандалы
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