Находка для модниц: ТОП-5 вещей осеннего гардероба

На смену благородной солнечной погоде пришло время легкой депрессии, низких температур и вечного вопроса “что надеть, чтобы было тепло?”

OBOZREVATEL подобрал ТОП-5 изделий, которые не только скрасят гардероб, но и позаботятся о вашей комфортной осени.

СВИТЕР OVERSIZE

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Бесформенность одежды уже давно не пугает современных девушек. Незаменимый и всеми любимый oversize в новом сезоне ассоциируется не только с домашним уютом, но и возможностью поддерживать безупречный вид, независимо от погоды. Такой свитер подходит всем типам женской фигуры, ведь его легко комбинировать с совершенно разной одеждой. Важно лишь не забывать об аксессуарах. Например, с помощью тонкого пояса, oversize превращается в стильную фактурную модель.

ШЕРСТЯНОЙ КАРДИГАН

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Кардиган - лучший вариант для тех, кто большую часть времени проводит в офисе и беспокоится о своем здоровье, ведь кондиционеры и “случайные” сквозняки могут быстро отправить кого угодно на больничный. Здесь важно обращать внимание на состав изделия и не пренебрегать наличием шерстяной нити. Что касается цвета - кардиганы с необычным кроем лучше всего выбирать в однотонных теплых и пастельных оттенках.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОДИ

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Это изделие особенно актуально в период холодной поры года, ведь главный акцент - универсальность. С помощью боди можно легко воссоздать несколько образов: бельевой вариант, когда девушки надевают его под низ свитера, бизнес-леди комбинируют его с классическим пиджаком, а вечером боди, в сочетании с ярким макияжем и аксессуарами, становится полноценной основой для party look.

ПЛАТЬЕ МИДИ

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Осенью длина платья играет одну из важных ролей, ведь когда температура воздуха на улице ниже 10 градусов, “мини” укажет лишь на неосознанность выбора. Идеальный вариант для девушек, которые не представляют свою жизнь без женственного и утонченного платья - это длина миди. Здесь можно играть с цветом и фасоном, не бояться вышивки и аппликаций. Кроме того, платье миди можно стильно сочетать с обувью без каблука и строгим жакетом.

УДОБНАЯ ОБУВЬ

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Октябрь-ноябрь - месяца дождей и пронизывающих ветров. В этот период лучшим лекарством от осенней хандры (после билета в теплые края), конечно же, становится новая пара обуви. Благо сейчас осенние ботинки одновременно могут быть удобными и выглядеть достойно. Низкий ход, микс цвета, а также использование натуральной кожи или замши приравнивается к заботе о себе и обеспечивает такое важное чувство комфорта.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, модные эксперты и стилисты выбрали главные тренды весны 2019 года. Их список опубликовало издание Vogue.