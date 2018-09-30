На пути к славе: в сеть попали фото 19-летней Мэрилин Монро

В сети появились фото 19-летней Мэрилин Монро, сделанные до того, как певица получила всемирную известность и стала американским секс-символом.

Как передает Boredpanda, снимки были сделаны фотографом Ричардом Миллером в 1946 году, когда девушка еще жила под именем Норма Джин Дохерти.

После обретения славы его модели Ричард так прокомментировал фотосессию: "Она была просто сладкой, привлекательной девушкой с большими амбициями".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети нашлось первое голое фото Мэрилин Монро.