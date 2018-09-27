На белье, бокалах и гирях: как мир захватила женская грудь

В 2018 году самым модным принтом и рисунком является женская грудь.

К такому выводу пришли журналисты The Guardian. После засилья единорогов и увлечения ламами появилась новая, уже не такая "детская" тенденция в дизайне - изображения женской груди. Пышный или отвисший бюст, одна грудь или две - мода и декор воспевают женские перси. Такие изображения можно увидеть на постельном белье, на бокалах, на футлярах для мобильников, на постерах, на гирях для кросс-фитнеса.

Интересно и то, что есть даже отдельные мастерские, которые делают продукцию с женскими прелестями. Английской художница Эммы Лоу, например, изготавливает глиняные "грудегоршки" на заказ "во славу реальным телам и в поддержку нейтрального отношения к своему телу". Это горшки со скульптурными изображениями грудей, причем натурщицами служат сами заказчицы.

К слову, стремления к идеалу в таком творчестве нет. В моде незамысловатые графические рисунки, полные юмора, отражающие разнообразие женских фигур и все более популярное движение, призывающее принимать свое тело таким, какое оно есть. Они также могут быть феминистскими и бунтарскими, совсем как первая "футболка с грудью" от Вивьен Вествуд в 1976 году.

"По-моему, это значит: "Мы горды тем, что мы женщины", - комментирует тенденцию Джемма Паркер, представительница британской компании Never Fully Dressed.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новый тренд покорил соцсеть - фото с обнаженной грудью, которую прикрывают ананасами.