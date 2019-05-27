Мужчинам не понравится: раскрыт главный секрет женского счастья

Профессор поведенческих наук в Лондонской школе экономики Пол Долан заявил, что незамужние и бездетные женщины — самая счастливая подгруппа населения.

Эксперт связывает это с отсутствием проблем, которые влечет за собой брак и дети, сообщает The Guardian.

Так, в последней своей книге "Happy Ever After" Долан привел данные американского опроса об использовании времени (ATUS), в котором сравнил уровни удовольствия и страданий у неженатых, женатых, разведенных и овдовевших людей. Исследование показало, что уровень счастья, о котором сообщили те, кто был женат, был выше, чем у неженатых, но только тогда, когда их супруг находился рядом с ними в комнате.

Фото: moda.ru

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"Женатые люди более счастливы, чем другие подгруппы населения, только когда их супруг находится в комнате, и когда их спрашивают, насколько они счастливы. Отвечая на вопросы в одиночку, они жалуются на ряд проблем, которые возникают в отношениях", — сказал Долан.

Тем не менее профессор отметил, что именно создание семьи является признаком успеха в обществе. Поэтому мнение большинства заставляет многих одиноких и бездетных женщин чувствовать себя несчастными.

Фото: BadMama

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