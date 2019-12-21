Мужа Елизаветы II госпитализировали в больницу: что известно

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали в одну из лондонских больниц в связи с ранее обнаруженной болезнью.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на пресс-службу Букингемского дворца, уточнив, что 98-летнего Филиппа увезли не на скорой — он пошел в клинику самостоятельно.

Принц Филипп

"Сегодня утром герцог Эдинбургский отправился из Норфолка в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне для осмотра и лечения в связи с ранее обнаруженной болезнью. Принц Филипп последовал совету своего доктора", — сказано в заявлении дворца.

Также отмечается, что несмотря на болезнь мужа, Елизавета не отменила празднование Рождества в Сандрингеме, графство Норфолк.

Елизавета II и принц Филипп

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что королева Великобритании Елизавета II может отречься от своего престола уже через 18 месяцев, — когда ей исполнится 95 лет.

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