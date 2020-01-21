В ответ на статью Ирины Говорухи "Измена: никто не защищен от неверности" хочется спросить, а стоит ли вкладывать такое огромное значение этому действу? И что такое верность или неверность? Если хорошо подумать, то часто все зависит от того, в какой парадигме отношений мы родились и живем. Всем известно, что в исламском мире полигамия со стороны мужчины сведена к закону, а женщина рассматривается как бесправное животное. В христианской же системе координат должен быть только один мужчина для одной женщины, как и одна женщина для одного мужчины.

И если женщина из христианского мира хочет выйти замуж за мужчину ислама, она часто принимает его религию как свою. Тем самым она приучается быть второй, третьей или четвертой женой этого человека, который захотел ее добавить в свой гарем. И она же как-то мирится с этой ситуацией! Из этого можно сделать интересный вывод, что в полигамном обществе верность или неверность не имеют никакого значения для женщин, но не для мужчин. Их власть требует повиновения ему – "владыке".

Но в христианской парадигме моногамии неверность кого-то из супругов имеет чрезвычайно разрушительную силу. Говорят, что любовь живет три года, но часто она живет и гораздо меньше. То есть всякая любовь (что с законной половиной, что с незаконной) ненадолго, потому и измена может так же очень быстро закончиться, как и началась. Тогда зачем другой половине так остро реагировать на ту измену, которая в мире полигамии переносится абсолютно как очевидная необходимость? А нельзя ли остановить это разрушение на каком-то этапе и сохранить хорошие отношения?

Оказывается, что в некоторых случаях можно. Приведу два примера жизненных историй лауреатов Нобелевской премии - ученого-физика Льва Ландау и писателя Ивана Бунина. Жизнь как первого, так и второго описаны в дневниках их жен. Так, жена Л. Ландау Кора пишет, когда она собралась за Ландау замуж, он ей сказал, что будет ей изменять. Если она его принимает таким, он готов пойти с ней зарегистрировать брак. Она согласилась, но верила, что она сумеет дать ему столько любви, что он сохранит верность. К сожалению, у нее не получилось. Страданий было много, однако она терпела и прожила с ним всю жизнь, оставшись в истории женой знаменитого ученого. Другой впечатляющий пример - вторая жена Ивана Бунина - Вера Муромцева, о жизни которой с И. Буниным создан фильм "Дневник его жены", где показано, как писатель привез свою любовницу на виллу "Бельведер" в качестве ученицы и помощницы. И там они начали жить втроем: Иван Алексеевич, Вера Николаевна (жена писателя) и Галина (любовница писателя).

Что же держало эти пары так крепко, если любви уже не было? А, возможно, не было просто сексуального влечения, которое называют любовью, а реально это не любовь, а физиологические упражнения. Очевидно, что их место заняла какая-то другая любовь, которая и держит этих людей вместе в таких ситуациях. Здесь можно назвать следующие причины. Во-первых, эти браки базировались на доброте с обеих сторон; во-вторых, на преданности этих женщин и их жертвенности ради своего мужа; в-третьих, на приличном материальном обеспечении жены со стороны мужа; наконец, на дружеских отношениях, похожих на отношения любящих брата и сестры, или "матери" и "сына" - людей настолько близких, которые боятся потерять друг друга из-за чьей-то временной страсти.

В жизни же часто бывает наоборот, когда существует верность, а брак разрушается. Это наблюдается в случаях, когда муж, как более сильная сторона, начинает оскорблять и унижать свою жену, проявляя свои худшие качества: эгоизм и жадность, зависть и коварство, власть и контроль, которые нередко заканчиваются рукоприкладством. Какие-то жены все это терпят долго, выполняя всевозможные прихоти своего мужа; какие-то не выдерживают издевательств, подают на развод и бегут от таких мужей.

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