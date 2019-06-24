"Моё тело, мои правила": красотку лишили лицензии врача из-за интимных фото

Медицинский совет Мьянмы лишил лицензии врача молодую Нанг Мве Сан за откровенные фотографии в своих соцсетях.

29-летняя девушка отучилась в медицинской школе и вела несколько лет практику. Но медицина не была ее страстью. Она стала моделью, и выкладывала в Facebook снимки в купальниках и нижнем белье, сообщила газета The New York Times.

Нанг Мве Сан Instagram@nangmwesan

На нее подписалось 103 тысячи людей в Instagram и около 540 тысяч — в Facebook. Но врачебному сообществу такое поведение их экс-коллеги пришлось не по душе. По их мнению, интимные снимки позорят звание доктора, поэтому они сочли их недостойными. А девушку лишили права продолжать практику.

Нанг Мве Сан Instagram@nangmwesan

"Здесь так много сексизма. Они не хотят, чтобы женщины занимали более высокие должности. И они судят нас по тому, что мы носим, при этом даже не разрешают носить брюки", — говорит Мве Сан.

Но модель собирается вернутся лицензию и работать в медицине, когда завершит модельную карьеру.

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Нанг Мве Сан Instagram@nangmwesan

Нанг Мве Сан Instagram@nangmwesan

Нанг Мве Сан Instagram@nangmwesan

Нанг Мве Сан Instagram@nangmwesan

Нанг Мве Сан Instagram@nangmwesan

Нанг Мве Сан Instagram@nangmwesan

Нанг Мве Сан Instagram@nangmwesan

Нанг Мве Сан Instagram@nangmwesan

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году стало известно, что модель Playboy Клаудия Романи получила лицензию судьи в Серии А и может обслуживать официальные матчи элитного футбольного первенства Италии.

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