Модель-"копия" Кардашьян оголилась и похвасталась пышными ягодицами: горячее фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взбудоражила поклонников откровенным фото в белье.
Так, соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она продемонстрировала свою пышную "пятую точку".
Деми Роуз
Фото: instagram/demirose
"На день Валентина?" – спросила модель у подписчиков.
Деми Роуз в откровенном белье
Фото: instagram/demirose
Поклонники традиционно засыпали модель комплиментами, отметив, что она "невероятно выглядит".
"Ты такая красивая", "Горячая", "Ты выглядишь невероятно, дорогая", "Мечта на день Валентина", – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Деми Роуз сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз в пикантной фотосессии
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/demirose
Соблазнительная Деми Роуз
Фото: instagram/demirose
Деми Роуз оголила грудь
Фото: instagram/demirose
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.
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