Главная Новости
12 февраля • обновлено в 05:12
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

Модель-"копия" Кардашьян оголилась и похвасталась пышными ягодицами: горячее фото

830
Читать материал на украинском

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взбудоражила поклонников откровенным фото в белье.

Так, соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она продемонстрировала свою пышную "пятую точку".

Деми Роуз

Деми Роуз

Фото: instagram/demirose

"На день Валентина?" – спросила модель у подписчиков.

Деми Роуз в откровенном белье

Деми Роуз в откровенном белье

Фото: instagram/demirose

Новости
"Секси красотка": Лобода восхитила сеть соблазнительным фото в купальнике

Поклонники традиционно засыпали модель комплиментами, отметив, что она "невероятно выглядит".

"Ты такая красивая", "Горячая", "Ты выглядишь невероятно, дорогая", "Мечта на день Валентина", – написали люди.

Модель-"копия" Кардашьян оголилась и похвасталась пышными ягодицами: горячее фото
Модель-"копия" Кардашьян оголилась и похвасталась пышными ягодицами: горячее фото
Модель-"копия" Кардашьян оголилась и похвасталась пышными ягодицами: горячее фото
Модель-"копия" Кардашьян оголилась и похвасталась пышными ягодицами: горячее фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Деми Роуз сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз в пикантной фотосессии

Деми Роуз в пикантной фотосессии

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/demirose

Соблазнительная Деми Роуз

Соблазнительная Деми Роуз

Фото: instagram/demirose

Деми Роуз оголила грудь

Деми Роуз оголила грудь

Фото: instagram/demirose

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Деми Роуз
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги