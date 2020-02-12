Модель-"копия" Кардашьян оголилась и похвасталась пышными ягодицами: горячее фото

Британская супермодель Деми Роуз, которую таблоиды прозвали молодой копией Ким Кардашьян, взбудоражила поклонников откровенным фото в белье.

Так, соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она продемонстрировала свою пышную "пятую точку".

Деми Роуз Фото: instagram/demirose

"На день Валентина?" – спросила модель у подписчиков.

Деми Роуз в откровенном белье Фото: instagram/demirose

Поклонники традиционно засыпали модель комплиментами, отметив, что она "невероятно выглядит".

"Ты такая красивая", "Горячая", "Ты выглядишь невероятно, дорогая", "Мечта на день Валентина", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Деми Роуз, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Деми Роуз сексуально позирует на камеру Фото: instagram/demirose

Деми Роуз в пикантной фотосессии Фото: instagram/demirose

Деми Роуз продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/demirose

Соблазнительная Деми Роуз Фото: instagram/demirose

Деми Роуз оголила грудь Фото: instagram/demirose

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в крохотном купальнике, который едва прикрыл ее грудь. Она часто радует фанатов пикантными кадрами, практически не оставляя возможности для воображения.

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