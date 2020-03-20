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20 марта • обновлено в 17:00
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Мода 90-х: как выглядеть стильно в любимой одежде Хадид и Кайи Гербер. Фото

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Эксперт моды Сиобхан О`Коннор рассказала, как выглядеть стильно в одежде из денима, которая была популярна в 90-х.

Она заявила, что стоит брать пример с моделей Беллы Хадид и Кайи Гербер, которые в 2020 году неоднократно появлялись в образах, полностью состоящих из джинсовых вещей. Об этом О`Коннор написала в материале, который был опубликован изданием The Sun.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: pinterest.com

Кайя Гербер

Кайя Гербер

Фото: pinterest.com

К слову, эксперт моды продемонстрировала несколько образов, представляющих этот тренд. На одном из размещенных фото она была запечатлена в джинсовом комбинезоне бренда H&M и белых кедах. Ее также сфотографировали в рубашке из денима Pretty Little Thing и джинсах River Island.

Мода 90-х: как выглядеть стильно в любимой одежде звезд. Фото

Фото: thesun.co.uk

Мода 90-х: как выглядеть стильно в любимой одежде звезд. Фото

Фото: thesun.co.uk

Мода 90-х: как выглядеть стильно в любимой одежде звезд. Фото

Фото: thesun.co.uk

Помимо этого, девушка попозировала в джинсовом пиджаке из H&M и плаще из денима марки Topshop.

Мода 90-х: как выглядеть стильно в любимой одежде звезд. Фото

Фото: thesun.co.uk

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие платья будут в моде весной 2020. К слову, стилисты рекомендуют делать упор на романтичные фасоны из подвижных тканей.

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Кайя Гербер Белла Хадид
Тег
Мода
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