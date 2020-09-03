Нещодавно на Фейсбуці прочитала сумну дискусію щодо жінки, якій зрадив її чоловік і розказав їй про це. Постраждала в результаті такої зради пише, що він їй так і сказав: "Якщо хочеш, нехай все буде, як є, але я без неї жити не можу". Коли вона з цим не погодилася, він пішов з коханкою в нове, омріяне ним, життя. Однак пообіцяв, що її з сином не кине, буде допомагати. Звісно, жінка в розпачі, вона його кохає і хоче, щоб він покинув нову та залишився з нею.

Дописувачі, співчуваючи їй, дали багато різноманітних порад: і що потрібно взяти себе в руки, почати слідкувати за собою, працювати, а все інше само собою налагодиться; і що пройде час, багато чого зміниться, треба берегти форму та гідність; що з плином часу прийде спокій і вона підніметься над своїм попелищем та з посмішкою переступить його, і полетить, як на крилах, назустріч повазі до себе і любові; інші нагадали про закон бумеранга; деякі дивуються, як можна принижуватися та просити залишитися людину, котра тебе зрадила, і як можна після цього мати з ним якийсь секс; деякі не вірять, що після цієї зради у жінки може залишитися якась любов, так і кажуть: "Яка там вже любов? Жити вона без нього не може! Жінка, яка сама собі дасть в житті раду та своєю працею заробляє собі на життя, ніколи не буде плакати за тим, хто розбив її душу! Нехай валить під три чорти!" Інші вважають, що якщо їй комфортно бути служницею і вона готова жити так

далі, то радять нічого не міняти і не дорікати чоловікові та його коханці, бо це

"… тільки ваше життя і вам вирішувати".

Однак, щоб не радили покинутій жінці – для неї це велика трагедія. І що б вона не робила, щоб зберегти зрадника поруч, якби вона йому не годила та прислужувала, яких би синів чи доньок не народила – нічого не має значення, якщо у нього з’явилась нова любов. Ніякі сімейні цінності не стануть йому на заваді, бо у нього попереду (особливо у його мріях та фантазіях!) нові цінності у вигляді нових емоцій з новою коханою, хоч ніхто не знає, що принесе йому та нова любов.

Якась жінка винесе цей біль, якась під впливом сильного стресу впаде у важку депресію, а за нею у неминучі хвороби. Хтось такого чоловіка назавжди викреслить із свого життя, а хтось продовжить спілкуватися – і знаходитися у матриці так званої "Санти Барбари". Багато хто з дописувачів каже, що ще зустрінеться нова любов, але ніхто не вказує, де і як вона, любов нова, зустрінеться?

А психологи будуть стверджувати, що то був зроблений неправильний вибір, і тому потрібно знову йти вибирати! А куди йти вибирати? Адже чоловіки і жінки також – це не десятки сортів ковбас чи сирів на вітрині супермаркету! Тим більше, що усі хороші чоловіки були розібрані, як кажуть, ще "щенятами", тобто у юності: в 20-24 роки, коли пари зустрілися, полюбилися та взяли шлюб, і живуть собі разом, плекаючи сімейні цінності усе своє життя. В пошуках же знаходяться тільки чоловіки, які "бігають" від одної спідниці до іншої, бо хочуть нових емоцій! Тоді хто може зустрітися тій зрадженій жінці? Тільки якийсь новий зрадник? Що він їй принесе? Нову любов чи нові страждання?

Життя показує, що вибір дається один, іноді два, і це – ДОЛЯ.

Небагатьом людям вона дає безліч варіантів! Думаю, що не слід очікувати, що ось-ось зустрінеться той, який тебе полюбить, причому, так, як ти того хочеш! На жаль, це ілюзія або самообман! Не зустрінеться! Не полюбить!

Тому не сподівайтеся і не отруюйте себе мріями – розчарування дуже болісні.

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