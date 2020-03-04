Михаил Вербицкий родился 205 лет назад: как сельский священник создал гимн Украины

Михаил Вербицкий, автор мелодии государственного гимна Украины, родился 205 лет назад – 4 марта 1815-го. Его называли духовным композитором и создателем хорового стиля в Галичине, при этом сам Вербицкий вел скромную жизнь сельского священника.

Как и кем был создан один из главных символов современной Украины – в материале OBOZREVATEL.

Михаил Вербицкий wikipedia

Кто такой Михаил Вербицкий

Михаил Вербицкий родился в селе Яворник-Руски, неподалеку от польского города Перемышля. С 10 лет, после смерти отца, Вербицкого воспитывал дальний родственник – епископ Иван Снигурский.

В Перемышле Вербицкий закончил гимназию и музыкальную школу при греко-католическом храме. Пел в кафедральном хоре, а позднее отправился во Львов, где окончил духовную семинарию. В 1850 году Михаил Вербицкий был высвячен в сан священника, а через шесть лет получил приход в селе Млыны, на Яворовщине.

Михаил Вербицкий и гимн Украины depo.ua

Из сохранившихся композиций Михаила Вербицкого известно 30 светских хоровых работ, 37 священных хоровых работ, десять романсов, десять аранжировок народных песен, 18 оркестровых работ (из них – девять симфоний), музыкальное сопровождение к 12 спектаклям и 15 отдельных работ для различных инструментов. Современники Вербицкого особо восторгались такими произведениями, как "Иже херувимы", "Дай дичино"," Поклон","Где Днепр наш" и "Заповит".

Композитор был дважды женат. К сожалению, обе его супруги и одна дочь умерли, поэтому двоих сыновей Вербицкий воспитывал сам. В последние годы своей жизни Вербицкий занимался преподавательской работой. Умер он 7 декабря 1870 года, в возрасте 55 лет.

Гимн Украины

В 1863 году, во львовском журнале "Мета" было опубликовано стихотворение Павла Чубинского "Ще не вмерла Україна". Этот текст настолько понравился Вербицкому, что он решил положить его на музыку. Сначала он адаптировал этот стих под песню-соло, которую исполнил в Перемышле на собрании местной гимназической "Громады", а позднее переделал песню в хоровой вариант.

Первое публичное исполнение "Ще не вмерла Україна..." состоялось 10 марта 1865 года в Перемышле, во время первого в Западной Украине шевченковского концерта. В 1917 году "Ще не вмерла Україна" стала одним из гимнов УНР. И только 6 марта 2003 года первый куплет и припев этой песни, положенные на музыку Вербицкого, были официально утверждены в качестве государственного гимна Украины.

Память о Михаиле Вербицком

На могиле Михаила Вербицкого в Млынах построена часовня-пантеон. Во Львове возведен памятник в честь композитора, к которому ежегодно приносят цветы. В честь Михаила Вербицкого названы улицы в ряде украинских городов, например, в Броварах.

Часовня и могила Михаила Вербицкого wikipedia

Памятник Михаилу Вербицкому во Львове День

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о жизни легендарной поэтессы Леси Украинки и публиковал лучшие ее цитаты об Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!