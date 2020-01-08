Главная Новости
8 января • обновлено в 12:53
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Женский журнал

Миддлтон столкнулась с "любовницей" принца Уильяма: как случился конфуз

827
Читать материал на украинском

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила воскресную службу в церкви в Сандрингеме, где столкнулась с предпологаемой любовницей принца Уильяма Роуз Ханбери.

Как передает The Sun, конфуз случился во время первого выхода Кейт и Уильяма в этом году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Getty

Новости
Полуобнаженная сестра Кейт Миддлтон впечатлила соблазнительной фигурой. Фото

Так сообщается, что Миддлтон держалась уверено. Герцогиня взяла под руку своего супруга и с гордо поднятой головой прошла мимо экс-подруги. Сам принц даже не посмотрел в сторону Роуз.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

Getty

А вот Ханбери, передает издание, в отличие от Кейт и Уильяма, чувствовала себя напряженно и постоянно оглядывалась по сторонам.

Роуз Ханбери

Роуз Ханбери

Getty

Роуз Ханбери

Роуз Ханбери

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Представители королевской семьи игнорировали слухи, но позднее опровергли домыслы.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Уильям Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги