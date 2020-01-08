Миддлтон столкнулась с "любовницей" принца Уильяма: как случился конфуз

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила воскресную службу в церкви в Сандрингеме, где столкнулась с предпологаемой любовницей принца Уильяма Роуз Ханбери.

Как передает The Sun, конфуз случился во время первого выхода Кейт и Уильяма в этом году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Getty

Так сообщается, что Миддлтон держалась уверено. Герцогиня взяла под руку своего супруга и с гордо поднятой головой прошла мимо экс-подруги. Сам принц даже не посмотрел в сторону Роуз.

Кейт Миддлтон Getty

А вот Ханбери, передает издание, в отличие от Кейт и Уильяма, чувствовала себя напряженно и постоянно оглядывалась по сторонам.

Роуз Ханбери Getty

Роуз Ханбери Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Представители королевской семьи игнорировали слухи, но позднее опровергли домыслы.

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