Миддлтон столкнулась с "любовницей" принца Уильяма: как случился конфуз

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон посетила воскресную службу в церкви в Сандрингеме, где столкнулась с предпологаемой любовницей принца Уильяма Роуз Ханбери.
Как передает The Sun, конфуз случился во время первого выхода Кейт и Уильяма в этом году.
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Getty
Так сообщается, что Миддлтон держалась уверено. Герцогиня взяла под руку своего супруга и с гордо поднятой головой прошла мимо экс-подруги. Сам принц даже не посмотрел в сторону Роуз.
Кейт Миддлтон
Getty
А вот Ханбери, передает издание, в отличие от Кейт и Уильяма, чувствовала себя напряженно и постоянно оглядывалась по сторонам.
Роуз Ханбери
Getty
Роуз Ханбери
Getty
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Представители королевской семьи игнорировали слухи, но позднее опровергли домыслы.
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