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11 марта • обновлено в 08:49
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Миддлтон публично проигнорировала Маркл и Гарри

1.5т
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон проигнорировала Меган Маркл и принца Гарри во время службы в Вестминстерском аббатстве, посвященной Дню Содружества.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Так, как сообщается, Меган и Гарри не принимали участие в традиционном шествиии, поэтому прибыли на службу раньше и заняли свои места.

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям

Getty

Когда же в Вестминстерское аббатство прибыли и Кейт с Уильямом, то Маркл и Гарри поздоровались с ними. Однако в ответ, как пишет издание, получили лишь тишину – Миддлтон демонстративно отвернулась и не ответила на приветствие герцогов Сассекских, а Уильям лишь сухо кивнул.

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям

Getty

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Принц Гарри Меган Маркл Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
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