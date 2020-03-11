Миддлтон публично проигнорировала Маркл и Гарри

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон проигнорировала Меган Маркл и принца Гарри во время службы в Вестминстерском аббатстве, посвященной Дню Содружества.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Так, как сообщается, Меган и Гарри не принимали участие в традиционном шествиии, поэтому прибыли на службу раньше и заняли свои места.

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям Getty

Когда же в Вестминстерское аббатство прибыли и Кейт с Уильямом, то Маркл и Гарри поздоровались с ними. Однако в ответ, как пишет издание, получили лишь тишину – Миддлтон демонстративно отвернулась и не ответила на приветствие герцогов Сассекских, а Уильям лишь сухо кивнул.

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям Getty

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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