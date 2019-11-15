Международный день студентов: поздравления с праздником

Международный день студентов – праздник, который отмечается ежегодно 17 ноября. Дата для празднования была выбрана еще в 1941 году.

Изначально эта дата был днем памяти погибших студентов Чехословакии, убитых нацистскими оккупантами. Однако в настоящее время 17 ноября позиционируется как светлый праздник, символизирующий жажду знаний и жизни. OBOZREVATEL собрал лучшие поздравления для украинских юношей и девушек.

Международный день студентов

Международный день студентов – поздравления в стихах

День студента — лучший праздник!

Поздравляю всех-всех-всех.

Ведь пора эта прекрасна,

Впереди — вся жизнь, успех...

Я желаю счастья, дружбы,

Достижений и побед.

Море знаний самых нужных

И удач в зачетах всех!

***

Немало радостных моментов

Пусть поджидает впереди,

Ведь жизнь прекрасна у студентов,

Лишь только ты вперед иди

Навстречу знаниям чудесным

И встречам с множеством друзей,

И не теряй ты интереса

На протяженьи жизни всей,

Пусть будет много комплиментов,

Уйдут проблемы, словно дым!

С Международным днем студентов,

С прекрасным праздником твоим!

***

Кто не чужд словам "стипуха",

"пара", "сессия", "везуха",

По ночам зовет "халяву",

Сидя спать имеет навык,

И выучивает крепко

За ночь сотни две конспектов —

Тот, конечно же, студент,

Будущий интеллигент,

Пусть пока и небогатый.

С днем студентов вас, ребята!

Международный день студентов – поздравления в прозе

Поздравляю с Международным днём студентов и желаю всегда быть на волне позитива, постоянно стремиться к новому успеху, ни за что не упускать своей возможности и никогда не пожалеть о совершенном выборе. Удачи и лёгких сессий!

***

Тех, кто был когда-то студентом, и тех, кто таковым является сейчас, поздравляем с этим замечательным днем. Пусть бывшие студенты вспомнят бесшабашные годы учения, полные авантюризма и надежд и отметят этот день так же весело, как прежде. А нынешним студентам желаем успехов, новых открытий и достижений. Вы — наше будущее. Перенимайте лучшее у старшего поколения и вносите в жизнь свое, новое.

***

Поздравляю с Международным днём студентов, с призванием юности и веселья, великих стремлений и неугасаемого энтузиазма. Желаю всё время что-то затевать, не упускать своих возможностей, не терять уверенности в своём успехе и всегда добиваться своих лучших побед.

Международный день студентов – открытки и картинки

Международный день студентов

Международный день студентов

Международный день студентов

Международный день студентов

Международный день студентов

Международный день студентов

Международный день студентов

Международный день студентов

Международный день студентов

Международный день студентов

Международный день студентов

Международный день студентов

Международный день студентов

Международный день студентов – видео-поздравления

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2020 году праздник Воскресения Христова (Пасхи) выпадает на 19 апреля, в связи с чем украинцы будут отдыхать три дня – с 18 по 20 апреля.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!