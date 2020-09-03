Недавно на Фейсбуке прочитала печальную дискуссию, связанную с женщиной, которую предал ее муж и рассказал ей об этом. Пострадавшая в результате такого предательства пишет, что он ей так и сказал: "Если хочешь, пусть все будет, как есть, но я без нее жить не могу". Когда она с этим не согласилась, он пошел с любовницей в новую, построенную в его мечтах, жизнь. Однако пообещал, что их сына не бросит, будет помогать. Конечно, женщина в отчаянии, она его любит и хочет, чтобы он покинул новую и остался с ней.

Друзья по сети, сочувствуя ей, дали много различных советов: что нужно взять себя в руки, начать следить за собой, работать, а все остальное само собой наладится; что пройдет время, многое изменится, надо беречь форму и достоинство; что с течением времени придет покой и она поднимется над своим пепелищем и с улыбкой переступит его, и полетит, как на крыльях, навстречу уважения к себе и любви; другие напомнили о законе бумеранга; некоторые удивляются, как можно унижаться и просить остаться человека, предавшего тебя, и как можно после этого иметь с ним секс; некоторые не верят, что после этой измены у женщины может остаться какая-то любовь, так и говорят: "Какая там уже любовь? Жить она без него не может! Женщина, которая своим трудом зарабатывает себе на жизнь, никогда не будет плакать за тем, кто разбил ее душу! Пусть валит к черту!" Другие считают, что если ей комфортно быть служанкой и она готова жить так дальше, то советуют ничего не менять и не упрекать мужчину и его любовницу, потому что это "... только ваша жизнь и вам решать".

Однако, чтобы не советовали брошенной женщине – для нее это большая трагедия. И чтобы она не делала, чтобы сохранить предателя рядом, как бы она ему не угождала и прислуживала, каких бы сыновей и дочерей не родила - ничего не имеет значения, если у него появилась новая любовь. Никакие семейные ценности не станут ему на пути, потому что у него впереди (особенно в его мечтах и фантазиях!) новые ценности в виде новых эмоций с новой возлюбленной, хотя никто не знает, что принесет ему эта новая любовь.

Какая-то женщина вынесет эту боль, какая-то под влиянием сильного стресса упадет в тяжелую депрессию, а за ней в неизбежные болезни. Кто-то такого мужчину навсегда вычеркнет из своей жизни, а кто-то продолжит общаться – и находиться в матрице так называемой "Санты Барбары". Многие из друзей говорят, что еще встретится новая любовь, но никто не указывает, где и как она, любовь новая, встретится?

А психологи будут убеждать, что это был сделан неправильный выбор, и поэтому нужно снова идти выбирать! А куда идти выбирать? Ведь мужчины и женщины тоже – это не десятки сортов колбас или сыров на витрине супермаркета! Тем более, что все хорошие мужчины были разобраны, как говорят, еще "щенками", то есть в юности: в 20-24 годы, когда пары встретились, полюбились, поженились – и живут вместе, лелея семейные ценности всю свою жизнь. В поисках же находятся только мужчины, которые "бегают" от одной юбки к другой, потому что хотят новых эмоций! Тогда кто может встретиться той женщине, которую бросил муж? Только какой-то новый предатель? Что он ей принесет? Новую любовь или новые страдания?

Жизнь показывает, что выбор дается один, иногда два, и это – СУДЬБА. Немногим людям она дает множество вариантов! Думаю, что не следует ожидать, что вот-вот встретится тот, который тебя полюбит, причем, так, как ты того хочешь! К сожалению, это иллюзия или самообман! Не встретится! Не полюбит! Поэтому не надейтесь и не отравляйте себя мечтами –разочарование очень болезненное.