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13 сентября • обновлено в 11:39
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Меган Маркл вышла из декрета: фото герцогини до и после родов

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл вернулась к своим обязанностям спустя четыре месяца после рождения первенца, сына Арчи.

Так, она посетила запуск коллекции одежды от организации Smart Works, патроном которой является. Маркл прибыла на презентацию в белой блузе и черных штанах, а на ее запястье сиял браслет, ранее принадлежавший принцессе Диане (фото герцогини до и после родов смотрите ниже).

Меган Маркл вышла из декрета: фото герцогини до и после родов

Меган Маркл

Меган Маркл вышла из декрета: фото герцогини до и после родов

Меган Маркл до и после родов

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Отметим, что цель Smart Works — обеспечить нуждающихся безработных женщин стильной одеждой, придающей им уверенность в себе. Клиенткам назначают встречу со стилистом, подбирают идеальный образ и морально готовят к предстоящему собеседованию.⠀

Меган Маркл вышла из декрета: фото герцогини до и после родов

Меган Маркл

Меган Маркл вышла из декрета: фото герцогини до и после родов

Меган Маркл

Меган Маркл вышла из декрета: фото герцогини до и после родов

Меган Маркл

Меган Маркл вышла из декрета: фото герцогини до и после родов

Меган Маркл

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Меган Маркл
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