Меган Маркл вышла из декрета: фото герцогини до и после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вернулась к своим обязанностям спустя четыре месяца после рождения первенца, сына Арчи.

Так, она посетила запуск коллекции одежды от организации Smart Works, патроном которой является. Маркл прибыла на презентацию в белой блузе и черных штанах, а на ее запястье сиял браслет, ранее принадлежавший принцессе Диане (фото герцогини до и после родов смотрите ниже).

Меган Маркл

Меган Маркл до и после родов

Отметим, что цель Smart Works — обеспечить нуждающихся безработных женщин стильной одеждой, придающей им уверенность в себе. Клиенткам назначают встречу со стилистом, подбирают идеальный образ и морально готовят к предстоящему собеседованию.⠀

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

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