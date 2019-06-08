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/Женский журнал

Меган Маркл впервые появилась на публике после рождения ребенка

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл 8 июня впервые после рождения своего первенца Арчи Харрисона Маунтбэттен-Виндзора от принца Гарри вышла на официальное мероприятие.

Она вместе со всей монаршей семьей вышла в свет в честь официального празднования дня рождения королевы Елизаветы II.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Новости
Кейт Миддлтон вынудила Меган Маркл покинуть Великобританию

Маркл вместе с принцем Гарри, Кейт Миддлтон, Камиллой Паркер-Боулз ехали в одной карете. Она облачилась в стильную шляпку, платье и кардиган Givenchy в тон. Образ украшал маленький клатч и небольшие серьги. С Миддлтон они сидели друг против друга и обменивались вежливыми улыбками.

Меган Маркл, принц Гарри и спина Кейт Миддлтон

Меган Маркл, принц Гарри и спина Кейт Миддлтон

Стоит отметить, что у Елизаветы II день рождения отмечался в два этапа еще с 1748 года. Она выбрала вторую субботу июня для проведения парада в честь праздника, на который съезжается вся королевская семья. А официальный день рождения у нее прошел 21 апреля 2019 года.

Меган Маркл, Камилла Паркер-Боулз и Кейт Миддлтон

Меган Маркл, Камилла Паркер-Боулз и Кейт Миддлтон

Королевская семья

Королевская семья

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Персоны
Меган МарклПринц ГарриЕлизавета IIКейт Миддлтон
Место
Великобритания
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