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Меган Маркл рассорила принца Гарри с друзьями: появились подробности

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В сети всплыла информация о том, что большинство друзей принца Гарри перестали идти на контакт с ним.

Как сообщает Daily Mail, все это из-за его супруги, герцогини Сассексой Меган Маркл. По словам издания, друзьям принца Гарри не нравиться тот факт, что Меган совершенно не соблюдает британский этикет.

Меган Маркл рассорила принца Гарри с друзьями: появились подробности

Принц Гарри и Меган Маркл

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Так, существует традиция, что при приглашении на ужин семейные пары должны сидеть порознь на разных концах столов, чтобы иметь возможность пообщаться с другими гостями. Меган же всегда садится рядом с мужем, что сильно раздражает британцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

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