Меган Маркл рассорила принца Гарри с друзьями: появились подробности

В сети всплыла информация о том, что большинство друзей принца Гарри перестали идти на контакт с ним.
Как сообщает Daily Mail, все это из-за его супруги, герцогини Сассексой Меган Маркл. По словам издания, друзьям принца Гарри не нравиться тот факт, что Меган совершенно не соблюдает британский этикет.
Принц Гарри и Меган Маркл
Так, существует традиция, что при приглашении на ужин семейные пары должны сидеть порознь на разных концах столов, чтобы иметь возможность пообщаться с другими гостями. Меган же всегда садится рядом с мужем, что сильно раздражает британцев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
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