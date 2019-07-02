"У меня теперь новая семья": Маркл отказалась от родных

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не допустит общение отца и его родственников со своим новорожденным сыном Арчи .
Экс-актриса Маркл познакомила своего сына со всеми членами королевской британской семьи мужа и только со своей матерью Дорией Рагланд. Не допущены до общения с наследником все родственники актрисы, в том числе и ее отец, из-за постоянных упреков в ее адрес, сообщает Dailymail.
Меган Маркл показала сына Арчи
cosmo.ru
Меган Маркл, Принц Гарри и королева Елизавета
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Меган считает, что в ее жизни сейчас нет места для них. У нее теперь собственная семья, в которую входят Гарри, ее прелестный новорожденный сын. Она очень четко дала понять, что хочет для Арчи только положительного влияния.
Как пишут в СМИ, шансы на воссоединение Меган с родственниками со стороны отца минимальны, а отца ей сейчас заменил принц Чарльз, которого она считает человеком с твердыми убеждениями и четкими моральными устоями,
dailymail.co.uk
Сам Томас Маркл, по данным СМИ, некоторое время назад снова пытался наладить контакт с дочерью. После того, как она не ответила ему, мужчина открыто заявил, что чувствует себя преданным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
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