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"У меня теперь новая семья": Маркл отказалась от родных

1.7тЧитать материал на украинском

Герцогиня Сассекская Меган Маркл не допустит общение отца и его родственников со своим новорожденным сыном Арчи .

Экс-актриса Маркл познакомила своего сына со всеми членами королевской британской семьи мужа и только со своей матерью Дорией Рагланд. Не допущены до общения с наследником все родственники актрисы, в том числе и ее отец, из-за постоянных упреков в ее адрес, сообщает Dailymail.

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Меган считает, что в ее жизни сейчас нет места для них. У нее теперь собственная семья, в которую входят Гарри, ее прелестный новорожденный сын. Она очень четко дала понять, что хочет для Арчи только положительного влияния.

Как пишут в СМИ, шансы на воссоединение Меган с родственниками со стороны отца минимальны, а отца ей сейчас заменил принц Чарльз, которого она считает человеком с твердыми убеждениями и четкими моральными устоями,

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Сам Томас Маркл, по данным СМИ, некоторое время назад снова пытался наладить контакт с дочерью. После того, как она не ответила ему, мужчина открыто заявил, что чувствует себя преданным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Меган Маркл
Место
Великобритания
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