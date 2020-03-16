Меган Маркл отказалась сниматься в кино: что произошло

Жена принца Гарри Меган Маркл не планирует возвращаться в киноиндустрию.

Так, по словам источников, приближенных к Маркл, она скорее откроет собственную кинокомпанию. Об этом сообщает издание Mirror.

Меган Маркл

"Меган абсолютно не заинтересована в том, чтобы снова играть. Она не собирается быть героем Marvel или принцессой Диснея – ничего из этого. Это полностью противоречит их с Гарри планам. Ведь они сейчас близки к подписанию многомиллионной сделки с компанией Netflix", – рассказал источник.

Принц Гарри и Меган Маркл

Кроме того, по словам инсайдеров, Меган пытается как можно внимательнее относиться к своему сыну Арчи и оберегать его от неприятностей, поскольку недавно коронавирус заразил ее близкую подругу Софи Трюдо.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кейт Миддлтон проигнорировала Меган Маркл и принца Гарри во время службы в Вестминстерском аббатстве, посвященной Дню Содружества.

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