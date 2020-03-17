Супруга принца Гарри Меган Маркл отказывается исполнить последнюю волю своего отца Томаса увидеть внука Арчи перед смертью.

Так, об этом изданию Daily Mail сообщил 54-летний брат Меган – Томас-младший. По словам мужчины, его сестре нужно "слезть с высокой лошади", позвонить отцу и самой сделать первый шаг к примирению.

Меган Маркл

"Предсмертное желание отца, как он сказал мне по телефону, заключается в том, чтобы помириться с дочерью и увидеть Арчи. Он хочет, чтобы Меган вернулась в его жизнь. Но я считаю, что ей нужно слезть с высокой лошади и самой позвонить отцу, исполнить его последнюю волю. Ведь именно благодаря ему она имеет сейчас все, что у нее есть... Он сейчас сбит с толку, все еще потерян и теперь расстроен из-за сложившейся ситуации между ними", – заявил брат Маркл.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи Фото: dailymail.co.uk

К слову, состояние здоровья Томаса-старшего оставляет желать лучшего и ему, возможно, осталось жить не так долго.

Меган Маркл с отцом Томасом Фото: dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец Меган Маркл Томас публично раскритиковал дочь и принца Гарри.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!