Меган Маркл наняла для сына необычную няню: подробности

Герцогиня Сассекская Меган Маркл наняла для своего сына Арчи третью няню за три месяца.

Как сообщает The Sun, папарацци удалось сделать снимки новой помощницы — ею стала некая темнокожая женщина.

По словам издания, это первая в истории современной королевской семьи темнокожая няня. Сама герцогиня очень довольна новой работницей и называет ее "подарком, ниспосланным Богом" и высоко ценит за профессиональные качества. Однако Маркл все же большую часть забот о малыше берет на себя.

Меган Маркл и принц Гарри вместе с сыном Арчи Фото: instagram/theroyalfamily

Также отмечается, что женщина отлично вписалась в семью, прекрасно управляется с Арчи и обожает мальчика. Принц Гарри и Меган даже собираются взять ее с собой в турне по странам Африки, в которое они вместе с ребенком собираются отправиться в будущем месяце.

Новая няня сына Меган Маркл Арчи Фото: MEGA

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

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