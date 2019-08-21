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Меган Маркл наняла для сына необычную няню: подробности

1.2т Читать материал на украинском

Герцогиня Сассекская Меган Маркл наняла для своего сына Арчи третью няню за три месяца.

Как сообщает The Sun, папарацци удалось сделать снимки новой помощницы — ею стала некая темнокожая женщина.

По словам издания, это первая в истории современной королевской семьи темнокожая няня. Сама герцогиня очень довольна новой работницей и называет ее "подарком, ниспосланным Богом" и высоко ценит за профессиональные качества. Однако Маркл все же большую часть забот о малыше берет на себя.

Меган Маркл наняла для сына необычную няню: подробности

Меган Маркл и принц Гарри вместе с сыном Арчи

Фото: instagram/theroyalfamily

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Также отмечается, что женщина отлично вписалась в семью, прекрасно управляется с Арчи и обожает мальчика. Принц Гарри и Меган даже собираются взять ее с собой в турне по странам Африки, в которое они вместе с ребенком собираются отправиться в будущем месяце.

Меган Маркл наняла для сына необычную няню: подробности

Новая няня сына Меган Маркл Арчи

Фото: MEGA

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Меган Маркл
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