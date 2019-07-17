Меган Маркл начала терять волосы: в чем причина

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, которая любила распускать волосы, отныне делает пучок или конский хвост.

Парикмахер Джеймс Джонсон объяснил это тем, что ее волосы были повреждены во время беременности, и такая укладка предотвратит дальнейшее выпадение. Об этом сообщает Daily Mail.

Меган Маркл

"Во время беременности цикл роста и выпадения волос останавливается, поэтому после родов резко выпадают волосы. Такая укладка предотвратит дальнейшее выпадение. Кроме того, Маркл критиковали за "неряшливый пучок". Возможно, она пытается создать элегантный образ, чтобы заставить молчать хейтеров", — прокомментировал Джонсон.

Меган Маркл

Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!