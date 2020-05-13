Меган Маркл и принц Гарри были вынуждены уйти из семьи: в Британии наметилась информационная бомба

В августе этого года в печать выйдет биографическая книга о принце Гарри и Меган Марк, которая может "представить королевскую семью в новом свете".

Об этом сообщает Huffington Post Canada. По словам издания, книга под названием "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи" нацелена на то, чтобы развеять много слухов и заблуждений, окруживших пару со всех сторон. А также объяснить, почему Маркл и ее муж вынуждены были уйти из семьи.

Обложка книги "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи" Фото: dailymail.co.uk

Близкие к герцогине Сассекской источники сообщили журналистам, что ей не терпится дождаться публикации книги.

"Меган хочет, чтобы люди поняли, что ее жизнь никогда не была сказкой. Она мечтает, чтобы все поняли, какая она на самом деле. Желает разрушить образ требовательной дивы, которая якобы была груба со слугами и мечтала о власти и славе. А также раскрыть всю правду, чтобы объяснить, почему у нее и ее мужа не было другого выхода, кроме как отказаться от королевских привилегий", – рассказали источники.

Елизавета II, Меган Маркл и принц Гарри Фото: dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

Из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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