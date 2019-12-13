Мечты сбываются! Простые ритуалы на исполнение желаний в 2020 году

Каждый человек желает осуществить самые заветные мечтания. Кто-то просто полагается на счастливое стечение обстоятельств, а другие люди, чтобы они исполнились, прибегают к различным ритуалам.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет, какие из них можно использовать, чтобы добиться исполнения желаний в 2020 году.

Ритуал "Свечи желаний"

Фото: wallhere.com

Это очень эффективная техника, которая поможет воплотить ваши мечты в реальность. Для ее проведения нужна тонкая свеча и подсвечник, уединенное место и стол. Примите возле него удобную позу, расслабьтесь, зажгите свечу и произнесите вслух свое желание (оно должно быть положительным и не вредить никому). Далее, глядя на свечу, представляйте яркие картины исполнения своего желания пока она не догорит. Потом молча ложитесь спать. Утром огарки можете выбросить.

Фэн-шуй ритуал

Фото: chinagifts.com.ua

Для данного ритуала вам понадобится фигурка лошади с поднятой кверху головой (приобрести ее можно в любом фэн-шуй магазине). Напишите на бумаге красного цвета свою мечту (лучше всего писать в настоящем времени, так — будто вы уже получили то, что хотели. Например "У меня есть…."). Статуэтку лошади поставьте возле своей кровати. Под фигурку положите листок с написанным желанием. Считается, что в течение 21-го дня ваша мечта осуществится.

Воздушные шарики

Фото: 1zoom.me

С помощью воздушных шариков можно приблизить мечту к реальности. Загадайте свое заветное желаний, надуйте шарик, потом возьмите его за горловину и произнесите такие слова:"Стихия Воздуха, священное дыхание, я двигаюсь вместе с тобой. Когда я выпущу этот воздух, мое желание будет исполнено". Затем храните этот шарик до тех пор, пока не сбудется желание.

Карта желаний

Фото: tayniymir.com

Для ее приготовления понадобится просто ватман и ручка. Вам необходимо будет написать свою заветную мечту в центре листка, а вокруг него разделить пространство так, чтобы были зоны для написания стратегических действий на месяц, год, сезон и т.д. В расчерченные ячейки занесите данные о том, что вы можете самостоятельно сделать для исполнения своей мечты. А в пустом поле напишите, что вы хотите, чтобы сделала Вселенная.

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