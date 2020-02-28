Меган Маркл призналась, что королевская семья постоянно придирается к ним с принцем Гарри, а также завидует из-за того, что они стали независимыми.
Как передает издание Daily Mail, об этом герцогиня рассказала своим близким друзьям.
Меган Маркл
Getty
В частности, как пишет издание, Маркл пожаловалась на запрет торговой марки Sussex Royal.
"Она сказала, что если кто-то и должен чувствовать себя оскорбленным, это она с Гарри. Они никогда не планировали наживаться на слове "королевский", и обвинять их в том, что они каким-то образом злоупотребляли своими привилегиями, абсурдно", – заявил изданию инсайдер.
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
Кроме того, сообщается, что Меган убеждена: в королевской семье не могут смириться с тем, что фаворитом Елизаветы II является именно Гарри.
Поэтому решение запретить использовать слово "королевский", по мнению герцогини, Елизавета приняла под давлением их недоброжелателей.
Елизавета II
Getty
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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