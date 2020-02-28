Меган Маркл призналась, что королевская семья постоянно придирается к ним с принцем Гарри, а также завидует из-за того, что они стали независимыми.

Как передает издание Daily Mail, об этом герцогиня рассказала своим близким друзьям.

Меган Маркл Getty

В частности, как пишет издание, Маркл пожаловалась на запрет торговой марки Sussex Royal.

"Она сказала, что если кто-то и должен чувствовать себя оскорбленным, это она с Гарри. Они никогда не планировали наживаться на слове "королевский", и обвинять их в том, что они каким-то образом злоупотребляли своими привилегиями, абсурдно", – заявил изданию инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Кроме того, сообщается, что Меган убеждена: в королевской семье не могут смириться с тем, что фаворитом Елизаветы II является именно Гарри.

Поэтому решение запретить использовать слово "королевский", по мнению герцогини, Елизавета приняла под давлением их недоброжелателей.

Елизавета II Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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