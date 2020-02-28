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28 февраля • обновлено в 10:00
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/ Женский журнал

Маркл заявила о травле со стороны королевской семьи

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Меган Маркл призналась, что королевская семья постоянно придирается к ним с принцем Гарри, а также завидует из-за того, что они стали независимыми.

Как передает издание Daily Mail, об этом герцогиня рассказала своим близким друзьям.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Новости
Маркл обвинили в оскорблении Елизаветы II: в чем причина

В частности, как пишет издание, Маркл пожаловалась на запрет торговой марки Sussex Royal.

"Она сказала, что если кто-то и должен чувствовать себя оскорбленным, это она с Гарри. Они никогда не планировали наживаться на слове "королевский", и обвинять их в том, что они каким-то образом злоупотребляли своими привилегиями, абсурдно", – заявил изданию инсайдер.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Getty

Кроме того, сообщается, что Меган убеждена: в королевской семье не могут смириться с тем, что фаворитом Елизаветы II является именно Гарри.

Поэтому решение запретить использовать слово "королевский", по мнению герцогини, Елизавета приняла под давлением их недоброжелателей.

Елизавета II

Елизавета II

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Елизавета II Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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Гоша Злой
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